Schalke-04 заключила контракт с инвестором благодаря киберспорту

Немецкий футбольный клуб Schalke-04 заключил контракт размером в $ 20 млн с интернет-магазином AllyouneedFresh благодаря киберспортивной команде. Об этом сообщает издание Dot Esports. В пресс-службе магазина сообщили, что наличие киберспортивного направления стало решающим фактором.



«Мы решились на спонсорство клуба из-за инноваций и семейной ориентации клуба. Тот факт, что Schalke-04 развивается в свежем направлении, несомненно, положительно повлиял на наше решение. При выборе между клубами, увлечёнными киберспортом и не интересующимися им, мы однозначно заинтересовались бы первыми. Киберспорт открывает совершенно новый мир возможностей», — прокомментировал сделку глава пресс-службы Макс Тиниус.



Команда открыла киберспортивное направление в мае прошлого года. В настоящее время в организации выступают игроки по FIFA и League of Legends. Из достижений последних можно отметить победу в весеннем регулярном сезоне EU Challenger Series 2017.