Команда Astralis заключила договор о сотрудничестве с Turtle Beach

Действующий чемпион турнира ELEAGUE Major по Counter-Strike: Global Offensive Astralis заключила контракт с фирмой Turtle Beach. Об этом сообщает издание Dot Esports. Точная сумма сделки неизвестна, однако сообщается, что она является семизначной. Помимо использования продукции спонсора игроки помогут разработать новую линейку гарнитур для геймеров.



«Большое количество консольных игроков и профессиональных команд долгое время используют нашу продукцию. Мы решили, что пришло время предложить наш бренд игрокам на персональных компьютерах», — прокомментировал новость генеральный директор Turtle Beach Юрген Старк.



Команда Astralis начинала свою деятельность в Counter-Strike 1.6 и существовала с 2004 по 2009 год. В 2016 году датские игроки из команды Questionmark решили возродить бренд и начали выступать под названием известной организации. За время существования новый коллектив стал чемпионом ECS Season 2, ELEAGUE Major 2017, Intel Extreme Masters XI World Championship и занял второе место в регулярном сезоне ELEAGUE Season 2.



Состав Astralis по CS:GO:



— Николай «dev1ce» Ридтц

— Лукас «gla1ve» Россандэр

— Маркус «Kjaerbye» Кьебю

— Питер «dupreeh» Расмуссен

— Андреас «Xyp9x» Хойслет.