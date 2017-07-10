Тренер Dark Passage: только Gambit смогла бы дойти до четвертьфинала в TCL

Тренер команды Dark Passage Маркус Блом заявил на своём аккаунте в «Твиттере», что только одна команд из СНГ смогла бы достойно выступить в турецкой лиге по League of Legends.

«Смелое заявление, но я думаю, что, кроме Gambit eSports, вряд ли какая-нибудь команда из LCL смогла бы выйти в четвертьфинал Turkish Championship League», — заявил Блом.

На данный момент Gambit eSports занимает первое место в турнирной таблице летнего сезона Континентальной лиги. В активе команды шесть побед и ни одного поражения.

Турция стала победителем Rift Rivals Green Rift. Групповая стадия турнира закончилась со счётом 13:3 в её пользу. В финале соревнований 1907 Fenerbahçe обыграла Vega Squadron со счётом 3:0.