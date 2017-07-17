На PGL Major Krakow команды BIG и Cloud9 доиграли матч вне стрима

На PGL Major Krakow команды BIG и Cloud9 провели матч вне стрима из-за технических проблем. Игра завершилась со счётом 16:11 на de_inferno.

Что вызвало технические неполадки, пока не известно. По неподтверждённой информации, серверы на студии подверглись DDOS-атаке. На текущий момент официальная трансляция снова возобновилась.

На русскоязычном стриме StarLadder во время матча велась трансляция с аккаунта G2 Esports из «Фейсбука». Её в одиночку комментировал Степан Шульга.

PGL Major Krakow проходит в Кракове с 16 по 23 июля. На турнире разыгрывают призовой фонд в 1 млн долларов.