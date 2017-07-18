HGG: сборные команды Украины и Чехии отправятся на BlizzCon 2017

Завершились два четвертьфинала Hearthstone Global Games. Сборная Чехии победила Китай со счётом 3:1. С таким же результатом закончила свой матч команда из Украины против Нидерландов.

Полуфиналисты заработали как минимум по $ 20 000. Проигравшим досталось по $ 6000.

В следующем этапе соперником Чехии станет победитель пары США против Новой Зеландии. Противник Украины определится в матче Мексика против Южной Кореи. Полуфиналы и финал соревнований организуют на выставке BlizzCon 2017 в Анахайме с 3 по 4 ноября. Победитель турнира получит $ 60 000.

В национальной команде Украины играют: Александр «Kolento» Мальш из Cloud9, Евгений «Neirea» Шумилин из Team Liquid, Артём «DrHippi» Кравец из Virtus.pro и Николай «NickChipper» Величко из Team Spirit.

Сборная России по Hearthstone не прошла первый отборочный этап соревнований.