EA Sports опубликовала панорамное видео с записью штрафных от Криштиану Роналду

Студия EA Sports опубликовала на странице в «Фейсбуке» панорамное видео с участием нападающего «Реала Мадрид» Криштиану Роналду. В ролике разработчики показали, как проходила запись движений для FIFA 18 во время пробития штрафного удара.

Посмотреть видео можно здесь.

Криштиану Роналду стал лицом футбольного симулятора от EA Sports в 2017 году. В сезоне-2016/2017 португальский футболист вместе с «Реалом» победил в чемпионате Испании и выиграл Лигу чемпионов. На Кубке конфедераций в составе сборной Португалии он занял третье место.