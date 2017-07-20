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Team Spirit отправила двух членов коллектива по Dota 2 на скамейку запасных

20 июля 2017, четверг. 18:51. Киберспорт

Киберспортивная организация Team Spirit отправила двух игроков состава по Dota 2 в запас. На скамью сели Иван «Vanskor» Скороход и Станислав «Bzz» Глушан. Об этом сообщается на официальном сайте команды. Кто заменит игроков, пока не сообщается, однако отмечено, что к началу нового сезона организация укомплектует команду.

Коллектив выступал без изменений в составе на протяжении семи месяцев. За это время коллектив одержал победу на WellPlay Invitational #7, OverPower Cup #1, занял второе место на Dota 2 Champions League Season 11 и третье место на The Final Match Season 1.

Состав Team Spirit по Dota 2:

— Богдан «Iceberg» Василенко
— Александр «DkPhobos» Кучера
— Артём «fng» Баршак.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
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