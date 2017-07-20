Team Spirit отправила двух членов коллектива по Dota 2 на скамейку запасных

Киберспортивная организация Team Spirit отправила двух игроков состава по Dota 2 в запас. На скамью сели Иван «Vanskor» Скороход и Станислав «Bzz» Глушан. Об этом сообщается на официальном сайте команды. Кто заменит игроков, пока не сообщается, однако отмечено, что к началу нового сезона организация укомплектует команду.



Коллектив выступал без изменений в составе на протяжении семи месяцев. За это время коллектив одержал победу на WellPlay Invitational #7, OverPower Cup #1, занял второе место на Dota 2 Champions League Season 11 и третье место на The Final Match Season 1.



Состав Team Spirit по Dota 2:



— Богдан «Iceberg» Василенко

— Александр «DkPhobos» Кучера

— Артём «fng» Баршак.