Артем «fng» Баршак и Роман «Resolution» Фоминок вошли в студию аналитики TI7

Компания Valve представила список комментаторов и аналитиков, которые будут заниматься освещением The International 7. В русскоязычную студию помимо опытных кастеров вошли действующие профессиональные игроки. Среди них Артём «fng» Баршак и Роман «Resolution» Фоминок.

В общей сложности на официальных трансляциях на русском языке будут работать 19 человек.



The International 7 стартует 2 августа. Соревнования пройдут в Сиэтле. В ходе чемпионата 18 команд-участниц разыграют крупнейших призовой фонд в истории киберспорта.