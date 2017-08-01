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Blizzard добавила Гарроша Адский Крик в клиент Heroes of the Storm

1 августа 2017, вторник. 12:22. Киберспорт

Компания Blizzard выпустила очередное обновление в Heroes of the Storm. Разработчик добавил нового героя Гарроша Адский Крик, исправила ряд ошибок, а также переработала навыки у нескольких персонажей.

Новый герой Гаррош Адский Крик:
Умение:
Поднять щит. Гаррош получает 1 ед. брони за каждые 2% недостающего здоровья.

Базовые способности:
Землелом. Наносит урон противникам в области. Вражеские герои, оказавшиеся на внешней границе области поражения, притягиваются к Гаррошу.
Кровожадность. Наносит урон противнику и восполняет Гаррошу 10% от недостающего запаса здоровья. При использовании против героев объем исцеления увеличивается на 100%.
Живой снаряд. Швыряет находящегося поблизости вражеского героя, воина или наемника в указанное место, нанося урон противникам в области его приземления и замедляя их на 30% на 2,5 секунды.

Героические способности:
Вызов вождя. Поражает находящихся поблизости героев эффектом немоты и вынуждает их атаковать Гарроша в течение 1,5 секунды.
Истребление. Наносит урон находящимся поблизости противникам и замедляет их на 30% на 1,5 секунды. Наносит на 100% больше урона героям. При попадании по герою время восстановления сокращается на 1 секунду. Максимум зарядов — 3.

Общее:

Индикаторы брони:
Рядом с индикаторами здоровья героев появились значки усиления и ослабления брони.

Индикатор времени восстановления:
Добавлена возможность отображать время восстановления способностей рядом с курсором мыши. Можно включить или отключить в меню настроек игры.

Знамена лучших игроков матча:
Теперь знамя лучшего игрока матча отображается на начальном экране MVP.

Улучшения игрового чата:
Теперь окно игрового чата можно переместить, щелкнув по индикатору в виде стрелки и перетащив его в нужное место. Индикатор появляется, если окно чата открыто.
Историю сообщений игрового чата можно просматривать с помощью клавиш Page Up и Page Down.

Добавлена возможность отображать время прихода сообщений в окне чата.
Теперь вместо имён героев слева от сообщения в чате будут отображаться их портреты.

В число переработанных героев вошли Рагнарос, Мясник, Пробиус, Ауриэль, D.Va и Соня. Полный список изменений можно изучить здесь.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Heroes of the Storm
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