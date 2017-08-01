Blizzard добавила Гарроша Адский Крик в клиент Heroes of the Storm

Компания Blizzard выпустила очередное обновление в Heroes of the Storm. Разработчик добавил нового героя Гарроша Адский Крик, исправила ряд ошибок, а также переработала навыки у нескольких персонажей.



Новый герой Гаррош Адский Крик:



Умение:

Поднять щит. Гаррош получает 1 ед. брони за каждые 2% недостающего здоровья.



Базовые способности:

Землелом. Наносит урон противникам в области. Вражеские герои, оказавшиеся на внешней границе области поражения, притягиваются к Гаррошу.

Кровожадность. Наносит урон противнику и восполняет Гаррошу 10% от недостающего запаса здоровья. При использовании против героев объем исцеления увеличивается на 100%.

Живой снаряд. Швыряет находящегося поблизости вражеского героя, воина или наемника в указанное место, нанося урон противникам в области его приземления и замедляя их на 30% на 2,5 секунды.



Героические способности:

Вызов вождя. Поражает находящихся поблизости героев эффектом немоты и вынуждает их атаковать Гарроша в течение 1,5 секунды.

Истребление. Наносит урон находящимся поблизости противникам и замедляет их на 30% на 1,5 секунды. Наносит на 100% больше урона героям. При попадании по герою время восстановления сокращается на 1 секунду. Максимум зарядов — 3.



Общее:

Индикаторы брони:

Рядом с индикаторами здоровья героев появились значки усиления и ослабления брони.



Индикатор времени восстановления:

Добавлена возможность отображать время восстановления способностей рядом с курсором мыши. Можно включить или отключить в меню настроек игры.



Знамена лучших игроков матча:

Теперь знамя лучшего игрока матча отображается на начальном экране MVP.



Улучшения игрового чата:

Теперь окно игрового чата можно переместить, щелкнув по индикатору в виде стрелки и перетащив его в нужное место. Индикатор появляется, если окно чата открыто.

Историю сообщений игрового чата можно просматривать с помощью клавиш Page Up и Page Down.

Добавлена возможность отображать время прихода сообщений в окне чата.

Теперь вместо имён героев слева от сообщения в чате будут отображаться их портреты.



В число переработанных героев вошли Рагнарос, Мясник, Пробиус, Ауриэль, D.Va и Соня. Полный список изменений можно изучить здесь.