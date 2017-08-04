Александр «PvPStejos» Глазков: переход на топ дался очень непросто

Игрок Gambit Esports Александр «PvPStejos» Глазков рассказал, как адаптировался к новой роли, а также объяснил, чем отличается игра в лесу от верхней линии.

«Для меня переход на топ (верхнюю линию. — Прим. ред.) дался очень непросто — я долгое время буксовал в даймонде (недавно апал челик, atm 420 pts master), так как не мог привыкнуть и обрести спортивный майндсет для топлейна.

Не могу сказать, что новая роль мне нравится однозначно больше, чем лес, они разные. С топлейна иногда ты просто наблюдаешь, как твоя команда проигрывает игру без шансов что-либо изменить. С другой стороны, сам задаёшь темп и ситуации, в которых твоей команде разыгрывать. Ну и конечно, играть намного менее скучно с точки зрения чемпионов, так как в лесу вся мета циркулирует вокруг 4-8 персонажей в любом патче.

Количество вещей, которые нужно держать в голове, на самом деле намного ниже, очень много игровых моментов упирается в механический отыгрыш. Обобщая, головой думать нужно меньше, а руками правильно кликать — больше», — написал Глазков на странице в соцсети «ВКонтакте».

В весеннем сплите Континентальной лиги киберспортсмен выступал за M19. Однако из-за неудовлетворенных результатов он решил сменить команду. В летнем сплите он начал играть за Gambit Esports. Групповую стадию состав закончил на первом месте (13 побед и 1 поражение).