В игре NBA Live 18 появятся женские команды

Компания EA Sports объявила о включении в NBA Live 18 игроков и команд Женской национальной баскетбольной ассоциации. Таким образом, NBA Live 18 станет первой видеоигрой в истории с использованием образов профессиональных спортсменов WNBA. Нововведение будет доступно в полной версии игры.

«Мы чрезвычайно гордимся тем, что сотрудничаем с WNBA и Женской национальной ассоциацией баскетбольных игроков (WNBPA) в этом новаторском ключе. WNBA является домом для некоторых из самых выдающихся спортсменов на планете, и мы прилагаем все усилия, чтобы интегрировать их в нашу игру», – сказал исполнительный продюсер NBA Live Шон О'Брайен.

Отмечается, что в NBA Live 18 игра за женские команды будет доступна только в режиме Play Now.

Президент Женской национальной баскетбольной ассоциации Лиза Бордерс подтвердила включение в NBA Live 18 всех команд и игроков WNBA. Она отметила, что для фанатов баскетбола это будет новый потрясающий опыт. Для воссоздания образов спортсменов в баскетбольном симуляторе осуществили сканирование внешности и захват движений таких звёзд, как Майя Мур, Бриттни Гринер, Дайана Таурази, Тина Чарльз, Келси Плам и других.

Официально о выпуске консольной версии NBA Live 18 для Xbox One и PlayStation 4 объявили на мероприятии EA Play в начале июня 2017 года. Демоверсия игры выйдет 11 августа. Точная дата выхода полной версии NBA Live 18 пока не объявлена.