Владимир «RodjER» Никогосян: могли играть в верхней сетке, если бы не закидывали

Игрок Team Empire Владимир «RodjER» Никогосян прокомментировал выступление команды на групповом этапе The International, а также поделился своим мнением касательно фаворитов турнира.

«Могли попасть в верхнюю сетку, если бы в некоторых играх сами не закидывали. Где-то повезло, где-то — нет. Всё шло своим чередом. Думаю, мы выступили удовлетворительно.

Китайцы очень сильны. Они играют как настоящая команда. По такому стилю близки EG и Liquid. LGD, Newbee, iG, Liquid и Evil Geniuses — это фавориты турнира», — рассказал RodjER.

По итогам группового этапа Team Empire заняла 7-е место в группе A. Стадию плей-офф команда начнёт в нижней сетке соревнований.