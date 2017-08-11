Организация HellRaisers взяла двух игроков по CS:GO на испытательный срок

Команда HellRaisers объявила о тестировании двух новых игроков по Counter-Strike: Global Offensive на испытательный срок — Озгюра «woxic» Экера и Иссу «ISAA» Мурада. Об этом сообщает портал HLTV.org. Новоиспечённые игроки заменят Мартина «STYKO» Стика и Владислава «bondik» Нечипорчука. Контракт Мартина ранее перекупила mousesports, а Владислав выставлен на трансфер.



«После трансферного периода нам нужно было обновить ростер, чтобы почувствовать новые возможности. Из-за определённых несоответствий между игроками и проблем в рабочем процессе, было принято решение выставить Владислава на трансфер. Мы считаем, что так будет лучше для него и для команды», — говорится в официальном заявлении организации.



Озгюр «woxic» Экер и Исса «ISAA» Мурад ранее выступали за коллектив Gux & Friends. Из достижений игроков можно отметить 3-е место на FACEIT Pro League — Europe: April 2017 и FACEIT Pro League — Europe: June 2017.



Состав HellRaisers по CS:GO:



— Кирилл «ANGE1» Карасёв

— Патрик «Zero» Жудель

— Бенце «Deadfox» Боротц

— Озгюр «woxic» Экер

— Исса «ISSAA» Мурад