TI7: LGD Gaming обеспечила себе место в топ-4 турнира

LGD Gaming обыграла Invictus Gaming в нижней сетке The International 7. IG покинула турнир, заняв 5-6-е место и заработав более $ 1 миллиона.



LGD Gaming обеспечила себе место в четвёрке лучших команд чемпионата. За выход в финале нижней сетки китайская команда сыграет с Team Liquid, единственным оставшимся западным коллективом на TI7.



Invictus Gaming получила прямое приглашение на The International 7. На групповой стадии команда заняла 4-ю строчку и вышла в верхнюю сетку. В «виннерах» IG обыграла Team Liquid, а затем уступила Newbee.