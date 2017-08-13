TI7: Team Liquid вышла в гранд-финал турнира

Team Liquid стала вторым гранд-финалистом The International 7. В финале нижней сетки европейская команда обыграла LGD Forever Young со счетом 2:1. В заключительном матче турнира Liquid сыграет против Newbee.



LFY завершила выступление на чемпионате на 3-й строчке в турнирной таблице. Коллектив заработал более $ 2,5 млн.



LFY прошла китайскую квалификацию на TI7, заняв в региональном отборе второе место. На групповой стадии LFY не проиграла ни одной серии, прошла без поражений первые раунды плей-офф, но в матче за выход в финал уступила Newbee.



Гранд-финал The International 7 пройдёт 12 августа. Team Liquid и Newbee проведут матч до трёх побед. Победитель серии получит чемпионский Аэгис и главный приз в размере $ 10,7 млн. Серебряному призёру достанется $ 3,9 млн.