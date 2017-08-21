Объявлена стоимость Xbox One X в России

Компания Microsoft объявила официальную стоимость Xbox One X в России. На нашем рынке игровая приставка будет продаваться по цене 39 990 рублей.

Предзаказ самой мощной игровой консоли в истории видеоигр уже доступен геймерам в Интернете. Первым покупателям достанется специальная версия Xbox One X Project Scorpio, выпущенная ограниченным тиражом.

Xbox One X поступит в продажу 7 ноября 2017 года. Устройство оснащено графическим процессором производительностью 6 терафлопс, 12 ГБ видеопамяти GDDR5 с пропускной способностью 326 ГБ/с и способно выдавать картинку с разрешением 4К и частотой 60 fps. Анонс Project Scorpio состоялся на выставке E3 2016.