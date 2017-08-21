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Алексей Малецкий: показалось, что Даурен пытается всегда играть первую роль

21 августа 2017, понедельник. 13:00 Киберспорт

Комментатор студии RuHub Алексей «yXo» Малецкий поделился своими мыслями о первых играх Даурена «AdreN» Кыстаубаева в качестве капитана Gambit Esports.

«Adren, как мне кажется, не потерял в том, что координирует команду, но есть небольшое замечание. Показалось, что Даурен пытается всегда играть первую роль. Видно, что игровая форма на уровне, всё также берёт важные клатчи, но, как мне показалось, довольно часто играет рискованно, тянет одеяло на себя и пытается дать энтри килл.

Понятно, что есть масса ситуаций и колов, которые обычному зрителю просто недоступны, но в текущем состоянии формирования Адрена как ингейм лидера, мне кажется, что Даурену нужно играть немного пассивннее, чтобы включаться в поздних стадиях раунда и уничтожать врагов», — рассказал уХо.

В финале европейской квалификации на ESL One: New York 2017 Gambit Esports уступила Team EnVyUs со счётом 0:2.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
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