Тираж PlayerUnknown's Battlegrounds достиг отметки 8 млн проданных копий

Тираж популярного онлайн-боевика PlayerUnknown's Battlegrounds перевалил отметку в 8 млн проданных копий. Об этом сообщил в рамках пресс-конференции компании Microsoft создатель игры Брендан Грин. Отметим, что PlayerUnknown's Battlegrounds до сих пор находится в так называемом «раннем доступе», а полноценный финальный релиз игры должен состояться до конца 2017 года.

Также Грин заявил, что игра продолжает ставить рекорды и по показателю одновременно играющих пользователей. В августе был зафиксирован пик популярности — одновременно в PlayerUnknown's Battlegrounds играли более 700 тыс. человек в Steam. Абсолютный рекорд по этому показателю принадлежит Dota 2 — более 870 тыс. играющих.

PlayerUnknown's Battlegrounds появилась в раннем доступе на платформе Steam в марте этого года. До конца 2017-го игра должна появиться и на Xbox One. Консольную версию будет издавать компания Microsoft.