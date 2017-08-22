В Pro Evolution Soccer 2018 появятся легенды «Боруссии» и «Ливерпуля»

Компания Konami продолжает радовать новостями всех фанатов футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018. Стало известно, что в финальной версии игры появятся новые игроки прошлого — легенды дортмундской «Боруссии» и английского «Ливерпуля».

Немецкий клуб представят: Карл-Хайнц Ридле, Ларс Риккен, Михаэль Цорк, Йорг Хайнрих и Норберт Диккель. Ливерпуль — Иан Раш, Майкл Оуэн и Робби Фаулер.

В честь этого события разработчики представили новый трейлер игры:

Помимо легенд «Ливерпуля» и «Боруссии» в Pro Evolution Soccer 2018 будут представлены и лучшие игроки «Барселоны» прошлых лет, а также Диего Марадона и Дэвид Бекхэм.