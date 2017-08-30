Epic Esports Events анонсировала EPICENTER по CS:GO

Организатор турниров в Восточной Европе и СНГ Epic Esports Events анонсировала следующий турнир серии EPICENTER по Counter-Strike: Global Offensive. Анонс появился в официальном «твиттере» организатора.

Подробности проведения пока не сообщаются. Известен лишь призовой фонд турнира, который составит $ 500 тыс.



В 2016 году EPICENTER по CS:GO прошёл в Москве, на арене «ВТБ Ледовый Дворец». В соревнованиях приняли участие восемь коллективов. В финале турнира команда Team Dignitas обыграла коллектив Virtus.pro со счётом 2:1 и получила главный приз в размере $ 250 тыс.