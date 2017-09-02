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Организаторы ELEAGUE анонсировали состав групп на ELEAGUE Premier по CS:GO

2 сентября 2017, суббота. 16:45 Киберспорт

Компания Turner Sports показала состав групп на турнире ELEAGUE Premier по Counter-Strike: Global Offensive. В турнире примут участие 16 коллективов, которые будут сражаться за призовой фонд в размере $ 1 млн.

Все команды поделились на четыре группы, которые будут соревноваться по системе GSL. В группу «A» вошли FaZe Clan, Natus Vincere, G2 Esports и Renegades. В группе «B» расположились North, Mousesports, Fnatic и Immortals. Группа «C» состоит из Virtus.pro, NiP, Cloud9, Team EnVyUs, а в «D» будут сражаться SK Gaming, Astralis, Team Liquid и Heroic.

Состав групп ELEAGUE Premier 2017

Состав групп ELEAGUE Premier 2017

ELEAGUE Premier 2017 пройдет с 8 сентября по 13 октября в американском городе Атланта. Призовой фонд турнира составит $ 1 млн. Победитель турнира получит главный приз в размере $ 500 тыс.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
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