North выступит на EPICENTER по CS:GO

Команда North выступит на EPICENTER 2017 по Counter-Strike: Global Offensive. Анонс появился на официальной странице турнира в соцсети «ВКонтакте».

Ранее прямые приглашения получили SK Gaming, Astralis и Gambit Esports. Всего инвайты получат 8 команд. Оставшиеся два места на турнире будут разыграны между победителями открытых квалификаций в СНГ, Европе и Америке.

Групповая стадия EPICENTER 2017 пройдёт с 23 по 26 октября. Матчи плей-офф запланированы на 28-29 октября в спортивном комплексе «Юбилейный». Призовой фонд составит $ 500 000.