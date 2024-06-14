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Вышел трейлер фантастического сериала «Санни» про андроида в Японии — премьера 10 июля

Вышел трейлер фантастического сериала «Санни» про андроида в Японии — премьера 10 июля
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Apple выпустила дебютный трейлер своего нового фантастического сериала «Санни». Премьера шоу состоится 10 июля, в первый сезон войдёт 10 эпизодов. Они будут выходить еженедельно по средам.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV+. Права на видео принадлежат Apple.

Сюжет «Санни» расскажет историю американки Сьюзи, которая уезжает в Киото и выходит замуж за японца. Однажды её муж и сын пропадают после таинственной авиакатастрофы, и Сьюзи пытается справиться с тяжёлым горем. Для этого ей дарят умного робота Санни, которого якобы сделал её муж — с его помощью девушка узнаёт темные тайны своего супруга и выясняет, что же случилось с её семьёй.

Главные роли в сериале исполнили Рашида Джонс («Укрытие»), Хидэтоси Нисидзима («Сядь за руль моей машины») и Дзюн Кунимура («Убить Билла»). Это будет новый фантастический проект на Apple TV+ сразу после финала «Тёмной материи», которая завершится 26 июня.

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