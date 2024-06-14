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«А вот и первая сенсация»: сообщество Dota 2 — о поражении VP в матче с 9Pandas

Закрытые отборочные к The International 2024 в Восточной Европе начались с сенсации — главный фаворит квалификации коллектив Virtus.pro уступил команде 9Pandas. Сообщество Dota 2 поделилось своими впечатлениями от произошедшего.

Представители 9Pandas в шутку обратились к игроку Virtus.pro Илье squad1x Кувалдину, у которого сегодня день рождения:

Поздравляем Сквадикса с днём рождения. Тебе, конечно, исполнилось 21, но мы дарим тебе наши 2-0.

Аналитик и бывший профессиональный игрок Владислав BLACKARXANGEL Иващенко отметил, что большую роль в данном матче сыграл саппорт 9Pandas Олег sayuw Каленбет, ранее выступавший за Virtus.pro:

Тяжко, конечно, будет после такого начала Virtus.pro. Поменяли Саюша на Антареса, а тут такое… Из нюансов: Саюш знает все движения и решения своей прошлой команды. Не думаю, что там что-то поменялось за это время, так что значительное преимущество заключалось в этом.

Киберспортивный менеджер Святослав Frank- Орловский обратил внимание на то, что на квалификации к Riyadh Masters 2024, где победила VP, «панды» даже не смогли отобраться:

А вот и первая сенсация. Панды, которые не могут пройти открытые квалификации, выбивают VP в нижнюю сетку. Шок.

Своими впечатлениями поделился и Олег sayuw Каленбет, который после исключении из Virtus.pro присоединился к 9Pandas:

Выигрываем VP 2-0. На первой карте у нас с Соло ноль смертей, вот она — пожилая школа в деле. [...] Следующая серия послезавтра, также в 9 утра. Ненавижу утренние игры!!!