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Вышел трейлер корейского мультфильма «Мир в моей голове» — премьера в России 25 июля

Вышел трейлер корейского мультфильма «Мир в моей голове» — премьера в России 25 июля
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Кинопрокатная компания «Вольга» представила трейлер мультфильма «Мир в моей голове». Премьера корейской анимационной ленты в России состоится 25 июля в привычном русском дубляже.

Видео доступно на YouTube-канале Вольга. Права на видео принадлежат «Вольге».

Мультфильм расскажет о жизни офисной сотрудницы Юми. На носу конкурс писателей, а идей нет, зато роман с коллегой по работе, кажется, выходит на новый уровень. Но за всем внешним спокойствием скрываются маленькие клетки-человечки, которые контролируют мысли, чувства и действия. И мир в голове Юми находится в непрерывном стрессе.

«Мир в моей голове» основан на корейском электронном комиксе (вебтун), который получил положительные отзывы за интересную концепцию и её реализацию. Премьера картины в Южной Корее состоялась 3 апреля.

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