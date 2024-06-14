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Россияне ждут второй сезон «Дома Дракона» больше, чем первый — исследование

Россияне ждут второй сезон «Дома Дракона» больше, чем первый — исследование
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Согласно данным индекса Кинопоиск Pro, россияне ждут второй сезон сериала «Дом Дракона» больше, чем ждали первый. Если с 3 по 9 июня продолжение приквела «Игры престолов» получило 51 балл интереса, то накануне выхода первого сезона, с 15 по 21 августа 2022 года, проект набрал только 36 баллов.

Ко всему прочему у зрителей из России также наблюдается повышенный интерес и к оригинальному шоу: с 27 мая по 9 июня проект получает по 88 баллов интереса. На фоне этого с 15 апреля «Игра престолов» не покидает двадцатку самых популярных сериалов среди россиян.

Внимание жителей страны к двум шоу выросло после анонса второго сезона «Дома Дракона». Напомним, продолжение выйдет уже 16 июня в стриминговом сервисе HBO Max — в него войдёт восемь эпизодов.

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