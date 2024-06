Elden Ring получит крупный патч: что он улучшит?

Разработчики хардкорнного экшена Elden Ring из FromSoftware объявили, что 20 июня тайтл получит крупный апдейт — вместе с релизом дополнения Shadow of the Erdtree. Обновление исправит ряд ошибок, внесёт изменения в баланс и добавит свежие функции.

Коротко о главном

Вновь полученные предметы будут отмечаться в инвентаре значком «!»;

В инвентаре появилась вкладка «Последние полученные предметы»;

В игру добавят пять новых видов причёсок;

Активные бассейны призыва теперь будут перенесены в «Новую игру+»

Игроки смогут включать/отключать отображение некоторых бассейнов призыва на карте.

Полный список изменений авторы раскроют позднее.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree выходит 20 июня на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. Дополнение, как и оригинальная игра, будет официально продаваться в России — цена в российском Steam составляет 2399 рублей.