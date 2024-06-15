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Звезда «Пацанов» Энтони Старр назвал свой любимый мем с Хоумлендером

Звезда «Пацанов» Энтони Старр назвал свой любимый мем с Хоумлендером
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Недавно актёры сериала «Пацаны» от Amazon приняли участие в новом выпуске шоу Vanity Fair Game Show. В ходе него звёзды отвечали на вопросы друг о друге. Тот, кто первый давал правильный ответ, получал один балл — в итоге победителем из викторины вышла Клаудиа Думит с шестью очками.

В ролике также появился Энтони Старр, исполнивший роль Хоумлендера. Герой актёра невероятно харизматичный, поэтому мемы с ним разошлись далеко за пределы фанатского сообщества «Пацанов». По словам Старра, его любимый мем с персонажем — фрагмент, в котором он надувает щёки и тяжело дышит.

Видео доступно на YouTube-канале Vanity Fair. Права на видео принадлежат Vanity Fair.

Четвёртый сезон шоу продолжит события третьего и расскажет о новых разборках между людьми со сверхспособностями и «Пацанами» — отрядом обычных людей, который возглавляет Билли Бутчер.

Продолжение сериала «Пацаны» стартовало 13 июня.

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