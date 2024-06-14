«Это было не так классно, как кажется»: Кейт Уинслет — о поцелуе с Ди Каприо в «Титанике»

Недавно Кейт Уинслет стала героиней нового ролика на канале Vanity Fair. В рамках видео актриса смотрела и комментировала самые популярные сцены из своей фильмографии.

В самом начале Уинслет показали момент поцелуя с героем Леонардо Ди Каприо в «Титанике». По словам звезды, хоть со стороны сцена и кажется невероятно романтичной, однако на самом деле это было не так классно, как кажется.

Видео доступно на YouTube-канале Vanity Fair. Права на видео принадлежат Vanity Fair.

Он прям настоящий романтик (герой Ди Каприо), не так ли? Неудивительно, что каждая молодая девушка в мире хотела, чтобы Леонардо Ди Каприо поцеловал её. Но это было не так классно, как кажется.

«Титаник» вышел в 1997 году и стал большим кассовым хитом, собрав по миру около $ 2,2 млрд. Картина занимает четвёртое место в списке самых кассовых фильмов всех времён, уступая лишь «Аватарам» и «Мстителям: Финал».