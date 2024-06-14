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Милана Хаметова озвучила главную героиню в мультфильме «Эмма в мире лам»

Милана Хаметова озвучила главную героиню в мультфильме «Эмма в мире лам»
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Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила новый ролик, посвящённый работе над дубляжом мультфильма «Эмма в мире лам». Как оказалось, главного персонажа в проекте озвучила популярная российская певица и блогер с миллионной аудиторией Милана Хаметова. Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 27 июня.

Видео доступно на YouTube-канале НМГ Кинопрокат. Права на видео принадлежат НМГ Кинопрокат.

Как призналась девушка, озвучка серьёзно отличается от съёмок в кино, однако это был для неё новый и очень интересный опыт. Оба процесса Милана назвала «по-своему увлекательными».

«Эмма в мире лам» рассказывает о маленькой девочке Эмме, которая живёт в мире животных. С самого детства она росла в семье лам и не понимала, почему отличается от остальных. В поисках ответов Эмма отправляется в захватывающее путешествие, где найдёт новых друзей и наконец узнает правду о себе.

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