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Вышел дублированный трейлер комедии «Отчаянные наследники» — премьера 4 июля

Вышел дублированный трейлер комедии «Отчаянные наследники» — премьера 4 июля
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На канале Kinoman вышел дублированный трейлер испанской детективной комедии «Отчаянные наследники». Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 4 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Atresmedia Cine.

Согласно синопсису, после смерти преданной няни состоятельная семья отказывается выполнить её просьбу о захоронении в их родовом склепе. Неожиданно каждый из членов семьи получает от не обвинительное письмо, что приводит к череде забавных открытий и непристойных разоблачений.

В актёрский состав фильма вошли Инма Куэста, Диего Мартин, Сара Саламо, Альфонсо Бассаве, Пере Понсе, Бетси Тунес, Иван Ренедо, Гонсало Де Кастро, Исабель Ордас, Луиза Гаваса и другие. Кресло режиссёра заняла Хуана Масиас.

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