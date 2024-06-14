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Раскрыты полные системные требования Zenless Zone Zero от авторов Genshin Impact для ПК, iOS и Android

Раскрыты полные системные требования Zenless Zone Zero от авторов Genshin Impact
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На этой неделе разработчики условно-бесплатного ролевого экшена Zenless Zone Zero раскрыли полные системные требования игры. Для запуска проекта понадобится компьютер с процессором Intel Core i5 седьмого поколения и видеокартой не слабее NVIDIA GeForce GTX 970, а также 8 ГБ оперативной памяти

Минимальные системные требования для ПК

  • Операционная система: Windows 10/11
  • Процессор: Intel Core i5 седьмого поколения
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Место на диске: 40 ГБ.

Рекомендуемые системные требования для ПК

  • Операционная система: Windows 10/11
  • Процессор: Intel Core i7 10-го поколения
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Место на диске: 40 ГБ.

Минимальные системные требования для Android

  • Процессор: Snapdragon 888, Kirin 990 или Dimensity 1200
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Операционная система: Android 11.0 или новее
  • Свободное место: 15 ГБ.

Рекомендуемые системные требования для Android

  • Процессор: Snapdragon 8 Gen 1, Dimensity 8200 или Kirin 9000
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Операционная система: Android 11.0 или новее
  • Свободное место: 15 ГБ.

Минимальные системные требования для iOS

  • Устройство: iPhone XS или iPad A12
  • Оперативная память: 4 ГБ
  • Операционная система: iOS 14.0 или новее
  • Свободное место: 17 ГБ или больше.

Рекомендуемые системные требования для iOS

  • Устройства: iPhone 11 Pro или iPad с чипом A13
  • Оперативная память: 4 ГБ
  • Операционная система: iOS 14.0 или новее
  • Свободное место: 17 ГБ.

События Zenless Zone Zero развернутся в постапокалиптическом городе будущего под названием Новый Эриду, который пережил некий глобальный катаклизм, в результате чего в мир проникли монстры из других миров.

Zenless Zone Zero выйдет 4 июля на ПК, PS5, iOS и Android.

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