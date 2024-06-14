Раскрыты полные системные требования Zenless Zone Zero от авторов Genshin Impact

На этой неделе разработчики условно-бесплатного ролевого экшена Zenless Zone Zero раскрыли полные системные требования игры. Для запуска проекта понадобится компьютер с процессором Intel Core i5 седьмого поколения и видеокартой не слабее NVIDIA GeForce GTX 970, а также 8 ГБ оперативной памяти

Минимальные системные требования для ПК

Операционная система : Windows 10/11

: Windows 10/11 Процессор : Intel Core i5 седьмого поколения

: Intel Core i5 седьмого поколения Видеокарта : NVIDIA GeForce GTX 970

: NVIDIA GeForce GTX 970 Оперативная память : 8 ГБ

: 8 ГБ Место на диске: 40 ГБ.

Рекомендуемые системные требования для ПК

Операционная система : Windows 10/11

: Windows 10/11 Процессор : Intel Core i7 10-го поколения

: Intel Core i7 10-го поколения Видеокарта : NVIDIA GeForce GTX 1660

: NVIDIA GeForce GTX 1660 Оперативная память : 8 ГБ

: 8 ГБ Место на диске: 40 ГБ.

Минимальные системные требования для Android

Процессор : Snapdragon 888, Kirin 990 или Dimensity 1200

: Snapdragon 888, Kirin 990 или Dimensity 1200 Оперативная память : 8 ГБ

: 8 ГБ Операционная система : Android 11.0 или новее

: Android 11.0 или новее Свободное место: 15 ГБ.

Рекомендуемые системные требования для Android

Процессор : Snapdragon 8 Gen 1, Dimensity 8200 или Kirin 9000

: Snapdragon 8 Gen 1, Dimensity 8200 или Kirin 9000 Оперативная память : 8 ГБ

: 8 ГБ Операционная система : Android 11.0 или новее

: Android 11.0 или новее Свободное место: 15 ГБ.

Минимальные системные требования для iOS

Устройство : iPhone XS или iPad A12

: iPhone XS или iPad A12 Оперативная память : 4 ГБ

: 4 ГБ Операционная система : iOS 14.0 или новее

: iOS 14.0 или новее Свободное место: 17 ГБ или больше.

Рекомендуемые системные требования для iOS

Устройства : iPhone 11 Pro или iPad с чипом A13

: iPhone 11 Pro или iPad с чипом A13 Оперативная память : 4 ГБ

: 4 ГБ Операционная система : iOS 14.0 или новее

: iOS 14.0 или новее Свободное место: 17 ГБ.

События Zenless Zone Zero развернутся в постапокалиптическом городе будущего под названием Новый Эриду, который пережил некий глобальный катаклизм, в результате чего в мир проникли монстры из других миров.

Zenless Zone Zero выйдет 4 июля на ПК, PS5, iOS и Android.