Съёмки третьего сезона «Дома дракона» стартуют до конца 2024 года

Недавно актёр Мэтт Смит пообщался с журналистами издания The Guardian. В ходе разговора звезда заявила, что съёмки третьего сезона сериала «Дом дракона» стартуют до конца 2024 года. Смит сыграл в шоу Деймона Таргариена.

Официально компания HBO объявила о продлении сериала «Дом дракона» на третий сезон пару дней назад. Подробности сюжета, сроки выхода и другие детали пока не раскрываются.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории.

Напомним, премьера продолжения состоится 16 июня в стриминговом сервисе HBO Max — во второй сезон войдёт восемь эпизодов.