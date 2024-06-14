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YouTube может внедрить рекламу прямо в ролики — блокировщики станут бесполезны

YouTube может внедрить рекламу прямо в ролики — блокировщики станут бесполезны
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В последние годы администрация YouTube начала вести активную борьбу с блокировщиками рекламы. Сперва разработчики ограничили доступ к просмотру роликов тем, кто использует подобные расширения в своих браузерах, а совсем недавно компания начала тестировать ещё один метод, который может помочь ей в масштабном противостоянии.

Как рассказал создатель популярного блокировщика рекламы SponsorBlock, в начале июня YouTube запустил работу новой технологии, которая внедряет спонсорские материалы в само видео. Это значит, что рекламные материалы становятся частью ролика, а не специальной добавкой, которую могут скрыть программы-блокировщики. Сейчас опция находится на стадии тестирования для ограниченного круга пользователей.

В данный момент этот способ показывает себя очень эффективно, ведь блокировщики рекламы не могут определить, что в самом видео спрятан рекламный блок. Если администрация YouTube введёт новый функционал в работу, то большинство подобных расширений станут практически бесполезны. Впрочем, создатели блокировщиков рекламы наверняка придумают способ обхода для тех, кто не хочет платить за подписку Premium.

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