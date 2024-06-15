Мультфильм «Головоломка 2» вышел в кинотеатрах России

14 июня в мировых кинотеатрах состоялась мировая премьера мультфильма «Головоломка 2» — продолжения одноимённой картины от студии Pixar. Лента официально не вышла в кинотеатрах России, однако уже 15 июня картина всё же появилась в ассортименте большинства отечественных киносетей.

Как и в случае с другими голливудскими фильмами, «Головоломку 2» показывают в стране с помощью предсеансового обслуживания и других методик трансляции с русским дубляжом. Таким образом, лента добралась до России спустя всего сутки после запуска в остальном мире.

«Головоломка 2» рассказывает о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение. Ранее СМИ сообщили, что от успеха картины во многом будет зависеть будущее студии Pixar.