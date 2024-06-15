Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мультфильм «Головоломка 2» вышел в кинотеатрах России

Мультфильм «Головоломка 2» вышел в кинотеатрах России
Аудио-версия:
Комментарии

14 июня в мировых кинотеатрах состоялась мировая премьера мультфильма «Головоломка 2» — продолжения одноимённой картины от студии Pixar. Лента официально не вышла в кинотеатрах России, однако уже 15 июня картина всё же появилась в ассортименте большинства отечественных киносетей.

Как и в случае с другими голливудскими фильмами, «Головоломку 2» показывают в стране с помощью предсеансового обслуживания и других методик трансляции с русским дубляжом. Таким образом, лента добралась до России спустя всего сутки после запуска в остальном мире.

«Головоломка 2» рассказывает о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение. Ранее СМИ сообщили, что от успеха картины во многом будет зависеть будущее студии Pixar.

Материалы по теме
«Полна души, эмоций и глупых выходок»: критики в восторге от мультфильма «Головоломка 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android