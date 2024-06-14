Планы на DLC и уникальные анимации для оружия — новые детали Kingdom Come: Deliverance 2

Недавно PR-менеджер студии Warhorse Штольц-Цвиллинг дал интервью блогеру с канала SxyBiscuit. В ходе разговора представитель команды раскрыл свежие детали исторической RPG Kingdom Come: Deliverance 2.

Видео доступно на YouTube-канале SxyBiscuit. Права на видео принадлежат SxyBiscuit.

Боевая система получится более эффектной и разнообразной, поскольку разработчики добавили уникальные анимации для каждого вида оружия. Что касается модификаций, то создатели пока не знают, появится ли они в ПК-версии тайтла, однако на консолях их точно не будет.

Также Штольц-Цвиллинг заявил, что сиквел получит дополнения с «вероятностью 99%». У команды даже уже есть идеи насчёт DLC, но пока авторы заняты контентом для основной части игры. Ко всему прочему у Warhorse пока нет планов по выпуску переиздания для PS5 и Xbox Series.

Выход Kingdom Come: Deliverance 2 состоится до конца 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Точная дата пока не раскрывается.