EA Sports FC 24 предсказала победу сборной Англии на Евро-2024

Совсем скоро стартует чемпионат Европы по футболу — 2024, крупнейшее спортивное событие года. Издательство Electronic Arts уже вовсю готовится к проведению ивента в EA Sports FC 24. Компания провела собственный ЧЕ-2024 в футбольном симуляторе и выяснила, кто же возьмёт заветный трофей. Для этого она просимулировала матчи — в поединках сражались боты друг против друга.

По прогнозу EA Sports FC 24, в финале грядущего чемпионата Европы встретятся Англия и Германия. Победу в поединке одержит команда Гарри Кейна — он же забьёт важнейший гол в самой концовке встречи. Встреча завершится со счётом 2:1.

Сейчас в EA Sports FC 24 проходит виртуальный Евро-2024 . Игроки могут устроить собственный турнир с лучшими сборными Европы.

Прогноз футбольного симулятора от Electronic Arts не был бы так важен, если бы ранее игры серии не угадывали победителей в четырёх чемпионатах мира подряд. В 2022 году FIFA предсказала победу Аргентины, в 2018-м — Франции, в 2014-м — триумф Германии, а в 2010-м — доминирование Испании.