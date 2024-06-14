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Стартовали съёмки детективного сериала «Крестоносцы» с Денисом Васильевым

Стартовали съёмки детективного сериала «Крестоносцы» с Денисом Васильевым
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На этой неделе в Санкт-Петербурге стартовали съёмки детективного сериала «Крестоносцы». Ко всему прочему, пресс-служба ТВ-3 опубликовала несколько кадров со съёмок.

Шоу расскажет о Константине Крестоносцеве, который возглавляет группу, занимающуюся раскрытием загадочных преступлений. Глубоко разбираясь в эзотерике и оккультизме, герой уверен, что случаи из его практики имеют рациональное объяснение – до тех пор, пока не сталкивается с чем-то необъяснимым.

В актёрский состав проекта вошли Денис Васильев, Екатерина Домашенко, Александр Кононец, Андрей Федорцов и другие. Режиссёром сериала выступи Александр Колесник, а продюсерами – Инесса Юрченко и Сергей Щеглов.

Сроки и дата премьеры «Крестоносцев» пока не раскрываются.

Кадры со съёмок

Фото: Пресс-служба ТВ-3

Фото: Пресс-служба ТВ-3

Фото: Пресс-служба ТВ-3

Фото: Пресс-служба ТВ-3

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