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«Авито» не работает в России, ошибка no healthy upstream

Сервис «Авито» столкнулся со сбоями в России
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Днём 14 июня пользователи «Авито» начали массово сообщать о сбоях в работе сервиса. Люди жалуются, что сайт и приложение открываются с перебоями, а при попытке открыть любое из объявлений появляется ошибка no healthy upstream.

Последний раз с массовыми проблемами в работе «Авито» пользователи сталкивались в конце января этого года.

Фото: DOWNRADAR

Согласно данным сервиса DownRadar, больше всего отчётов о сбоях поступает от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Челябинска, Ростова-на-Дону и Ижевска. Как видно из статистики, ситуация затронула не только Россию, но и другие страны.

До какого времени продолжатся сбои и в чём их причина, неизвестно. Представители «Авито» данную ситуацию пока никак не прокомментировали.

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