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Результат матча Virtus.pro — Astralis (BLAST Premier: Spring Final по Counter-Strike 2)

Российская Virtus.pro победила Astralis в плей-офф BLAST Premier: Spring Final 2024 по CS2
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Российский состав Virtus.pro по Counter-Strike 2 выиграл первый матч в основной стадии топ-турнира BLAST Premier: Spring Final 2024 с призовым фондом $ 425 тыс.

В четвертьфинале чемпионата в Великобритании команда из России столкнулась с датской Astralis. Несмотря на тяжёлый старт обеих карт, VP смогла закрыть серию со счётом 2:0 в свою пользу и пройти в следующий этап, выбив датчан с турнира.

CS 2. BLAST Premier: Spring Final 2024 . 1/4 финала
14 июня 2024, пятница. 21:40 МСК
Virtus.pro
Окончен
2 : 0
Astralis

В полуфинале «медведи» будут противостоять украинской Natus Vincere, которая не проиграла ни одного матча в групповой стадии данного соревнования. Серия начнётся 15 июня в 21:00 по московскому времени.

Топ-турнир BLAST Premier: Spring Final 2024 проходит в LAN-формате в период с 12 по 16 июня в Лондоне, Великобритания. В рамках соревнования восемь команд сражаются за призовой фонд в размере $ 425 тыс. и прямое приглашение на чемпионат BLAST Premier: World Final 2024.

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