Российская Virtus.pro победила Astralis в плей-офф BLAST Premier: Spring Final 2024 по CS2

Российский состав Virtus.pro по Counter-Strike 2 выиграл первый матч в основной стадии топ-турнира BLAST Premier: Spring Final 2024 с призовым фондом $ 425 тыс.

В четвертьфинале чемпионата в Великобритании команда из России столкнулась с датской Astralis. Несмотря на тяжёлый старт обеих карт, VP смогла закрыть серию со счётом 2:0 в свою пользу и пройти в следующий этап, выбив датчан с турнира.

В полуфинале «медведи» будут противостоять украинской Natus Vincere, которая не проиграла ни одного матча в групповой стадии данного соревнования. Серия начнётся 15 июня в 21:00 по московскому времени.

Топ-турнир BLAST Premier: Spring Final 2024 проходит в LAN-формате в период с 12 по 16 июня в Лондоне, Великобритания. В рамках соревнования восемь команд сражаются за призовой фонд в размере $ 425 тыс. и прямое приглашение на чемпионат BLAST Premier: World Final 2024.