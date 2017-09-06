Blizzard выпустила обновление с Кел'Тузадом в Heroes of the Storm

Компания Blizzard выпустила обновление 27.3 для Heroes of the Storm, в котором добавила нового героя — Кел'Тузада.

Разработчики объявили о начале события под названием «Зов Кел`Тузада». Оно продлится до 25 сентября 2017 года. Задание состоит из четырёх этапов. За прохождение каждого из них положены награды в виде портретов, граффити и других предметов.

Вместе с выходом нового обновления подошёл к концу 2-й рейтинговый сезон 2017 года. Теперь рейтинги лиг обнулятся и игрокам нужно будет вновь сыграть 10 квалификационных матчей, чтобы получить новый начальный ранг в лиге героев и командной лиге 3-го сезона.

Heroes of the Storm — онлайн-игра, разрабатываемая компанией Blizzard Entertainment. Релиз игры состоялся 2 июня 2015 года.