Newbee и Team Liquid получили приглашение на SL i-League Invitational #3 по Dota

Команды Newbee и Team Liquid получили прямые приглашения на турнир StarLadder i-League Invitational #3 по Dota 2. Об этом сообщается на официальном сайте организатора. Оба коллектива являются финалистами турнира The International 2017.



«Team Liquid, чемпионы The International 2017 во главе с легендарным KuroKy, как никто заслужили приглашение на LAN-финал. Кроме того, именно Team Liquid побеждали в последних двух турнирах от StarLadder: StarSeries Season 3 и прошлом сезоне Invitational.



NewBee стали обладателями второго прямого приглашения на SL i-League Invitational S3 за второе место на The International 2017 и в целом успешный сезон 2016/17», — говорится в официальном заявлении.



StarLadder i-League Invitational #3 пройдёт с 12 по 15 октября в Киеве. Всего в соревнованиях примут участие восемь коллективов. Оставшиеся шесть участников будут определены при помощи квалификаций. Призовой фонд турнира составит $ 300 тыс.