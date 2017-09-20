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FalleN: не хочу тыкать в кого-то пальцем и говорить, что мы проиграли из-за него

20 сентября 2017, среда. 13:50 Киберспорт

Капитан SK Gaming Габриэль «FalleN» Толедо рассказал, в какой форме находится его команда.

«Я не хочу показывать пальцем на кого-то из команды и говорить, что из-за него мы проиграли турнир. Если в поисках причины поражения посмотреть на статистику, то выяснится, что в этот раз Жоао «felps» Васконселлос сыграл хуже обычного. Но на ESG Tour Mykonos 2017 он же показал чуть ли не лучшие результаты в карьере, хотя мы проиграли той же команде. В этом вопросе нельзя просто слепо доверять статистике. Чтобы понять, почему мы проиграли, нужно копать глубже.

У нас многое сейчас идет не так, как нужно. Я сам делаю ошибки в некоторых моментах. Мы делаем глупые тактические и индивидуальные ошибки. Дурацкие решения в отдельных раундах, которые и проигрывают нам игру. На мой взгляд, происходит вот что: два или три игрока отлично показывают себя на турнире, а оставшиеся никак не могут включиться. На следующем турнире ситуация меняется в точности до наоборот», — отметил бразильский киберспортсмен в интервью HLTV.

На ESL One New York SK Gaming проиграла Team Liquid в матче за выход в финал со счётом 1:2. Команда заняла 3-4-е место.

Источник: HLTV.org Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
20 сентября 2017, среда
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