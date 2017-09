EG сыграет против Immortals в четвертьфинале квалификации на ESL One Hamburg

Определились четвертьфинальные пары американской квалификации на ESL One Hamburg по Dota 2.



В первом раунде корейцы из Immortals обыграли Iceberg Esports, The Dire обошла Starboyz, Wheel Whreck While Whistling выиграла серию против Minds Eye, а команда из открытой квалификации Blue pikachu выбила Team Leviathan. Все матчи в этом регионе завершились со счётом 2:0.



Четвертьфинальные пары:



Evil Geniuses — Immortals



compLexity Gaming — The Dire



VGJ.Storm — Wheel



Digital Chaos — Blue Pikachu.



Все матчи этого раунда команды проведут 22 сентября.



По результатам квалификации на ESL One попадёт только одна команда от региона. Ранее отборочный этап в Китае прошла Keen Gaming. LAN-финал чемпионата состоится с 26 по 29 октября в Германии.