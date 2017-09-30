Alliance подписала состав по PlayerUnknown’s Battlegrounds

Alliance подписала состав по дисциплине PlayerUnknown’s Battlegrounds. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

«Мы очень рады стать частью Alliance, ждем с нетерпением начала плодотворного сотрудничества! Надеемся, что сможем пополнить и без того обширный список достижений Alliance несколькими достойными титулами. Давайте вместе построим свое светлое будущее!», — заявил капитан команды Эрвин Romz ван дер Ста.



Игроки будут выступать как в командных, так и в парных соревнованиях в течение всего сезона. Состав выступит на турнирах PUBGOnline Showdown Tournament Series, Auzom Premier League, PUBGleague.gg’s Dropzone I Duo Tournament и The Legends Arena Pro League. Дебют коллектива состоится 1 октября 2017 года на Auzom Premier League.

PlayerUnknown's Battlegrounds — многопользовательская онлайн-игра в жанре симулятора выживания, разрабатываемая Bluehole. Официальный релиз состоится до конца 2017 года.

