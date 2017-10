Royal Never Give Up обыграла Samsung Galaxy в рамках чемпионата мира по LoL

Royal Never Give Up обыграла Samsung Galaxy со счётом 1:0. Матч проходил в рамках групповой стадии чемпионата мира по League of Legends.

Китайская команда с двумя победами возглавила группу С. Samsung Galaxy и G2 Esports занимают два-три места. 1907 Fenerbahçe Esports расположилась на четвёртом месте.

В оставшихся двух матчах третьего дня турнира выступят SKTelecom T1 и ahq e-Sports Club, а также Cloud9 и Edward Gaming.

Чемпионат мира по LoL проходит в Китае. Турнир завершится 4 ноября. В настоящее время призовой фонд турнира составляет $ 2,13 млн.