Основатели Riot Games займутся разработкой игр

Основатели Riot Games Брэндон «Ryze» Бек и Марк «Tryndamere» Мэррилл займутся разработкой игр. В последние годы президент компании и исполнительный директор занимались управлением компанией.

Их обязанности возьмут на себя ветераны Riot Games. Дилан Джадэйжа станет финансовым директором, Скотт Гелб — техническим директором. Николо Лорен займёт пост президента.

«Мы с удовольствием возвращаемся на передовую, предвкушая тот момент, когда наконец сможем рассказать о наших новых задумках. Спасибо всем, что позволяете нам заниматься работой мечты», — заявили Бек и Мэррилл.

Как теперь называются их должности и какое место они занимают в компании, не уточняется.

Riot Games основали в 2006 году. Компания базировалась в Лос-Анджелесе. Первой игрой Бека и Мэррилла стала League of Legends: Clash of Fates. Впоследствии игра оставила только первую часть названия. Релиз League of Legends состоялся в октябре 2009 года.