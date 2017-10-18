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BIG сыграет на ESWC 2017 по CS:GO

18 октября 2017, среда. 17:36 Киберспорт

Команда Team EnVyUs отказалась от участия в турнире ESports World Convention 2017 по Counter-Strike: Global Offensive. Соревнования совпали по датам с европейским майнором к ELEAGUE Major 2018, где участвует французская организация. В качестве замены выступит немецкий состав BIG.

В турнире примут участие четыре команды, три из которых объявлены: Team LDLC, BIG и Alpha Republic of Esport. Последний участник будет определён через квалификации.

ESports World Convention 2017 пройдёт со 2 по 3 ноября в Париже (Франция). Призовой фонд чемпионата составит € 50 тыс.

Источник: HLTV.org Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
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