Виталий v1lat Волочай: из-за решения Valve страдают организаторы турниров

Комментатор студии RuHub Виталий v1lat Волочай прокомментировал решение Valve разрешить неофициальные трансляции турниров по Dota 2.

«Анонс, который сделала Valve, слишком разнообразен. Люди слишком однобоко смотрят на эту ситуацию и слишком однобоко пытаются ее объяснять. Здесь во всей индустрии стриминга, покупки прав, проведения турниров все завязано друг с другом, и это нужно понимать.



В первую очередь страдают турниры, так как они сейчас не могут продавать эксклюзивные права на свои трансляции. Если, например, у нас был условный ESL One Genting в прошлом году, он продавал эксклюзивные права на свой турнир на китайском, русском и испанском языках. Он зарабатывал условно 300 тысяч от китайцев, 50 тысяч — от русских и 30 — от испанцев. На эти 380 тысяч они оплачивали отель, перелет командам, делали хороший стрим, хорошую сцену и т.д.



Сейчас таких возможностей у них не будет, потому что за неэксклюзивные права никто столько не заплатит. Соответственно, потеряют турниры, студиям придётся как-то бороться с известными стримерами, которые не являются официальными и не работают на студии. И от этого выиграют только зрители, потому что им будет проще найди, где и что происходит. Но выиграют они только в краткосрочном периоде, так как турниры рано или поздно начнут страдать из-за нехватки денег. Командам придётся тратить много средств, соответственно, игроки будут недополучать, зрители будут недополучать, организаторы будут недополучать», — заявил Виталий v1lat Волочай.

14 октября Компания Valve официально разрешила неофициальные трансляции турниров по Dota 2. Согласно заявлению на сайте игры, каждый желающий может транслировать соревнования из DotaTV, если не будет использовать на трансляциях коммерческую брендированную рекламу и любой контент других студий, включая обсерверов и комментаторов.