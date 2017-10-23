Денис electronic Шарипов: я хотел бы попасть в Na`Vi

Игрок FlipSid3 Tactics Денис electronic Шарипов в интервью для Cybersports прокомментировал слухи о своём переходе в Natus Vincere.

«Прокомментирую только так: пока сделка совершена не будет, я ничего об этом не узнаю. Если организации между собой как-то договариваются, то я особо не слышал. Мне могут завтра сказать: «Ты будешь играть в Na’Vi».

«Я писал своему менеджменту, когда ещё первые слухи пошли, что если мне предложат Na’Vi, то я хотел бы туда попасть. Это мечта, наверное, любого школьника. У меня тоже и раньше была, и сейчас присутствует мечта попасть в Na’Vi, показать свой уровень», — рассказал Денис Шарипов.

Еlectronic выступает за FlipSid3 Tactics с сентября 2016 года. Вместе с командой он стал чемпионом DreamHack Leipzig 2017 и занял второе место на ESEA Season 25: Global Challenge.